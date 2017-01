Anordnung noch am Mittwoch?

Trotz enormer Widerstände will der neue US-Präsident Donald Trump eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen schon bald wahr machen: Wohl noch am Mittwoch könnte er den Bau einer Tausende Kilometer langen Mauer zu Mexiko beauftragen, hieß es aus seinem Umfeld. In einem Tweet ließ Trump das auch anklingen. Der wohl nicht zufällig gewählte Zeitpunkt ist aus diplomatischer Sicht denkbar ungünstig: Am Mittwoch besucht der mexikanische Außenminister Luis Videgaray Washington. Erwartet wird außerdem, dass Trump die Aufnahme von Flüchtlingen stark einschränkt oder gar stoppt.

Lesen Sie mehr …