Kern, Mitterlehner: Treffen nach Ultimatum

Seit Kurzem stehen die Zeichen in der Koalition wieder auf Neuwahlen, SPÖ und ÖVP richten einander unschöne Botschaften aus. Heute soll es im Bundeskanzleramt ein hochrangiges Treffen geben, um die geplante Erneuerung des Regierungsprogramms zu erarbeiten.

Mit dabei sind Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder sowie die Regierungskoordinatoren Thomas Drozda (SPÖ) und Harald Mahrer (ÖVP).

„Keine Provokation, sondern Analyse“

Das Treffen findet statt, nachdem Kern dem Koalitionspartner ein Ultimatum gestellt hat, bis Freitag Ergebnisse zu liefern. Bei einer Veranstaltung gestern in Wien sagte Kern: „Wir haben Zeit – wenn wir uns annähern –, auch ein paar Stunden mehr dafür zu nützen.“

Die ÖVP sei der Koalitionspartner. Doch hätten die Österreich die Wahl, in welchem Österreich sie leben wollten: „In einem Land, wo wir immer verstanden haben, dass jeder seine gerechte Chance bekommen darf und nicht nur die, die im richtigen Viertel aufgewachsen sind oder bloß die richtigen Eltern haben.“ Eine gezielt Provokation sei das nicht, so Kern im Ö1-Morgenjournal, sondern eine Analyse.

Mitterlehner für Zeitplan

Mitterlehner stimmte zu, dass es bald Ergebnisse brauche, aber „dass wir uns gegenseitig Ultimaten stellen, das halte ich einigermaßen für übertrieben“. Man habe eine ganze Reihe von Themen eingebracht und hoffe auf Bewegung beider Seiten.

„Jetzt geht es nur darum, das auch mit einem Zeitplan zu versehen, und es ist auch machbar“, so Mitterlehner in Ö1. Neuwahlen wünscht er sich nicht: „Man wird nicht mit der Ansage zum Wähler gehen können, bitte gebt uns eure Stimme, wir lösen das, was wir bis jetzt nicht zustande gebracht haben.“

Auch die Vorwürfe von ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin gegen Kern waren erneut ein Thema: Kern sagte, es sei kein guter Stil, wenn jemand „vor die Presse zieht und einem irgendwelche besonderen Unhöflichkeiten ausrichtet“. Mitterlehner wollte „das nicht noch einmal wiederholen oder aufwärmen“. Karmasin hatte Kern vorgeworfen, er stelle „Inszenierung vor die Arbeit“. Eine vorgezogene Neuwahl „liegt ein bisschen in der Luft, seitens der SPÖ“, sagte die Ministerin.

