Deutschland lehnt weitere Ausnahmen bei Pkw-Maut ab

Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will in den deutschen Grenzregionen keine weiteren Ausnahmen bei der Pkw-Maut zulassen. Als Kompromiss sei vor zwei Jahren vereinbart worden, dass die Bundesstraßen auch für Autofahrer aus dem Ausland mautfrei blieben, sagte er heute im ARD-„Morgenmagazin“.

„Das ist eben das Angebot für die Grenzregionen gewesen.“ Weitere Ausnahmen seien nicht geplant: „Zusätzliche Vorkehrungen sind nicht notwendig.“ In mehreren Nachbarländern Deutschlands gibt es heftige Kritik an den deutschen Maut-Plänen. Auf Initiative Österreichs wollen sich am Nachmittag Vertreter zahlreicher deutscher Nachbarländer in Brüssel treffen.