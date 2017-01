Aslan: Muslime müssen Kopftuchdebatte aktiv führen

In der weiterhin schwelenden Kopftuchdebatte hat der islamische Religionspädagoge Ednan Aslan die Muslime aufgefordert, sich selber aktiver in den Diskurs einzubringen.

„Wenn Muslimas in der Öffentlichkeit mit dem Kopftuch unterwegs sind, sollten sie auch in der Lage sein, sich dieser Debatte zu stellen - ohne einfach beleidigt zu sein, oder sich in der Opferrolle zu fühlen“, sagte Aslan im Interview mit dem „Kurier“ (Dienstag-Ausgabe).

