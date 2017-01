„Konkrete Bedrohung“: Israel warnt vor Sinai-Reisen

Israel hat seine Bürger eindringlich vor Reisen auf die Sinai-Halbinsel in Ägypten gewarnt. Der Stab zur Terrorbekämpfung veröffentlichte heute Warnungen vor einer „sehr hohen konkreten Bedrohung“ durch Terroranschläge. Das ist die höchste Warnstufe. „Wir haben Informationen über mögliche Terroranschläge auf touristische Ziele auf der Sinai-Halbinsel“, hieß es auf der Website des Stabs zur Terrorbekämpfung.

Die Warnung gelte für die unmittelbare Zukunft, besonders aber für den heutigen Jahrestag des Aufstands in Ägypten. Alle Israelis, die sich dort aufhielten, sollten sofort in ihre Heimat zurückkehren, hieß es in der Mitteilung. Angehörige von Reisenden auf der Sinai-Halbinsel seien zudem aufgerufen, unmittelbar mit ihren Verwandten Kontakt aufzunehmen und ihnen die Warnung zu übermitteln.