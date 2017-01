„Toni Erdmann“ auch für Cesar nominiert

Einen Tag nach der Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film für „Toni Erdmann“ folgt das französische Pendant: Maren Ades deutsch-österreichische Tragikomödie mit Peter Simonischek in der Titelrolle hat Chancen auf einen Cesar in der Auslandskategorie, teilte die französische Filmakademie heute in Paris mit. Verliehen werden die „französischen Oscars“ am 24. Februar.

Sowohl für einen Oscar als auch einen Cesar nominiert ist auch Schauspielerin Isabelle Huppert, die für ihre Darstellung in Paul Verhoevens „Elle“ bereits einen Golden Globe erhalten hat. Sie konkurriert u. a. mit Marion Cotillard („Die Frau im Mond“) und Virginie Efira („Victoria“). Bei den Männern können sich u. a. Omar Sy („Monsieur Chocolat“) und Gaspard Ulliel („Einfach das Ende der Welt“) Hoffnung auf einen Preis machen.

Als bester Film sind u. a. Verhoevens Thriller „Elle“, Francois Ozons historisches Liebesdrama „Frantz“ sowie Justine Triets Tragikomödie „Victoria“ nominiert.