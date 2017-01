Wels: Freispruch in Prozess um Mord in Sibirien

In Wels (Oberösterreich) ist heute erneut ein 43-jähriger Tschetschene wegen des Raubmordes an einer Marktfrau in Sibirien vor Gericht gestanden - und freigesprochen worden. Seit Prozessbeginn im Juni sagte er, er sei nicht der Gesuchte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mehr dazu in ooe.ORF.at