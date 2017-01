Inflation für Ärmere auch 2016 höher

Die Inflation war auch im Vorjahr für ärmere Menschen höher: Die Güter, für die sie mehr Geld ausgeben, seien zum fünften Mal in Folge deutlich teurer geworden, berichtet der „Standard“ (Mittwoch-Ausgabe). Vor allem die Wohnungskosten treffen Geringverdiener, die steigenden Mieten hätten sich auch im Vorjahr ausgewirkt.

Für jene zehn Prozent der Haushalte, die am wenigsten ausgaben, betrug die Inflationsrate laut Statistik Austria 1,1 Prozent. Für die obersten zehn Prozent mit Ausgaben von mehr als 5.100 Euro im Monat sei die Teuerungsrate mit 0,6 Prozent nur etwa halb so hoch gelegen. Dass die Inflation für Ärmere mit 1,1 Prozent nur relativ knapp über der Jahresinflationsrate von 0,9 Prozent lag, sei auch an der relativ niedrigen Lebensmittelpreissteigerung von 0,7 Prozent gelegen.