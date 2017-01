Spanien: 15 Schüler bei Unfall verletzt - Fahrer unter Drogen

Bei einem Busunglück in der Nähe von Madrid sind heute Früh 15 Schüler und ein Erwachsener leicht verletzt worden. Der Schulbus war in Fuenlabrada etwa 20 Kilometer südlich der Hauptstadt aus noch ungeklärter Ursache in einem Kreisverkehr umgestürzt, wie die Zeitung „ABC“ berichtete. Der 30-jährige Fahrer sei positiv auf Kokain getestet worden, zitierte das Blatt Sicherheitsquellen.

Insgesamt seien 44 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 17 Jahren in dem Bus unterwegs gewesen. Die meisten hätten trotz des Unfalls normal am Schulunterricht teilnehmen können, hieß es.