Balkan-Route: Kritik an „Listen“ für Flüchtlinge

Kritik an „Listen“ zur Einreise nach Ungarn sorgen für Kritik bei den in Serbien wartenden Asylwerbern. Obwohl die Balkan-Route für Flüchtlinge seit rund elf Monaten offiziell geschlossen ist, warten in Serbien rund 6.500 Menschen auf die Weiterreise nach Westeuropa. Dabei setzen die meisten auf Ungarn als Transitland.

Offiziellen Angaben zufolge lässt Ungarn täglich 20 Asylwerber durch Transitkorridore ins Land. Wer nach Ungarn - und damit in die EU - einreisen darf, wird vorab entschieden. Daher gibt es Namenslisten in serbischen Flüchtlingsunterkünften, auf denen verzeichnet wird, wer einreisen darf.

Audio dazu in oe1.ORF.at

Familien haben Vorrang

Freiwillige Helfer vermuten allerdings, dass die Zahl der Menschen, die legal nach Ungarn dürfen, reduziert wurde. Laut Dino Hamidovic, dem Koordinator des Hotels „Berlin“ im serbischen Ort Sjenica, das zum staatlichen Heim umfunktioniert wurde, gibt es mittlerweile seit drei Monaten keine Listen mehr für Afghanen und Pakistaner. Dieser fühlen sich laut Hamidovic daher benachteiligt. Derzeit lasse Ungarn nur noch Kurden, Syrer und Iraker einreisen.

Rund 300 konnten bisher aus dem Lager Sjenica nach Ungarn – und von dort vermutlich weiter in andere EU-Staaten. Dabei haben Familien und Minderjährige Vorrang. Junge Männer, die alleine unterwegs sind, würden bis zu zwei Jahre warten müssen, so Hamidovic.

Die meisten jener, die nach Ungarn einreisen dürfen, wollen weiter in den Westen, vor allem nach Deutschland. Eine Abschiebung nach Ungarn droht nicht: Budapests Asylsystem gilt als unsicher, und das Land verweigert zudem die Rückknahme von Asylwerbern.