Leichtfried sucht Verbündete

Nach kleineren EU-rechtlichen Zugeständnissen hat Deutschland am Mittwoch seine umstrittene Pkw-Maut beschlossen. Aus österreichischer Sicht sind nun vorhandene Ansätze einer ökologischen Steuerstaffelung allerdings nur Augenauswischerei. Es bleibe bei einer „reinen Ausländermaut“ zur Querfinanzierung deutscher Autofahrer, so Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) in Brüssel, wo er zehn weitere EU-Mitgliedsländer zu einer gemeinsamen Klage zu überreden versucht. Auch deutsche EU-Vertreter zeigen dafür Verständnis.

Lesen Sie mehr …