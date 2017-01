Italien will Lawineneinsatz untersuchen

Die italienische Regierung hat eine genaue Untersuchung möglicher Fehler beim Rettungseinsatz an dem von einer Lawine verschütteten Hotel versprochen. Juristische Ermittlungen würden klären, ob es Verzögerungen bei dem Einsatz gegeben habe und wer dafür verantwortlich sei, sagte Ministerpräsident Paolo Gentiloni heute vor dem Senat in Rom.

„Die Regierung fürchtet sich nicht vor der Wahrheit.“ Man dürfe aber nicht vorschnell nach einem Sündenbock suchen. Die Einsatzkräfte hätten alles in ihrer Macht Stehende getan, um Leben zu retten.

Schwere Vorwürfe gegen Behörden

Eine Lawine hatte nach einer Erdbebenserie und heftigen Schneefällen das Hotel in den Abruzzen vor einer Woche verschüttet. 24 Tote wurden bisher geborgen. Zeugenberichte legten nahe, dass erste Notrufe nicht ernst genommen worden sein könnten. So habe es bei der Präfektur in Pescara unter anderem geheißen, das Hotel sei gar nicht verschüttet worden, sondern ein Stall.

Der Alarm sei als Lüge abgetan worden, so der Vorwurf. In einem Audiomitschnitt ist zu hören, wie der Anrufer von verschütteten Kindern berichtet. Sein Gegenüber sagt darauf allerdings, das müsse erst weiter überprüft werden. Die Staatsanwaltschaft in Pescara ermittelt gegen unbekannt wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung.