Schelling über Koalition: Keine Neuwahl

Nach dem Disput innerhalb der Regierung dürfte sich die Lage in der Koalition wieder etwas beruhigen: Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) sagte heute am Rande der Verhandlungen über das Regierungsprogramm beim Verlassen des Kanzleramts auf die Frage, ob es Neuwahlen gebe, knapp: „Nein.“ Das Gespräch sei „gut, wie immer“, gelaufen, sagte der Finanzminister gegenüber Journalisten.

Bei dem Treffen verhandelten die beiden Parteien mögliche Reformpunkte. Mit dabei waren neben Schelling auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder sowie die Regierungskoordinatoren Thomas Drozda (SPÖ) und Harald Mahrer (ÖVP).

Gespräche gehen weiter

Die Verhandlungen wurden vorübergehend unterbrochen, das Gespräch soll am Abend fortgesetzt werden, hieß es aus dem Kanzleramt. Am Nachmittag werde es fraktionelle Gespräche geben. Inzwischen habe man sich auf die weitere Vorgangsweise verständigt. So soll es auch morgen weitere Verhandlungen geben.

Zuvor hatten die Zeichen auf Neuwahlen hingedeutet: SPÖ und ÖVP richteten einander unschöne Botschaften aus. Kern hatte dem Koalitionspartner ein Ultimatum gestellt, bis Freitag Ergebnisse zu liefern.