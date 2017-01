EU will Verlängerung der Grenzkontrollen erlauben

Die EU-Kommission will einigen Schengen-Ländern erlauben, die wegen der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen um weitere drei Monate bis Mitte Mai zu verlängern.

„Trotz einer allmählichen Stabilisierung der Lage“ sei der Zeitpunkt für eine Rückkehr zur Reisefreiheit in Europa noch nicht gekommen, erklärte die Behörde heute.

Protest aus Slowenien

Slowenien hatte gegen die sich abzeichnende Verlängerung der Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich protestiert. „Dafür gibt es keine Gründe“, so die slowenische Innenministerin Vesna Györkös-Znidar in einem Brief an EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos.

Sie kritisierte, dass „ungerechtfertigte Maßnahmen“ Österreichs täglich zu kilometerlange Kolonnen vor dem Karawankentunnel führten, was den freien Personen- und Güterverkehr gefährde und großen wirtschaftlichen Schaden anrichte. Bisher hat die EU-Kommission Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen die Fortsetzung der derzeitigen Binnengrenzkontrollen bis Mitte Februar erlaubt.