Sieben Festnahmen bei Anti-Terror-Einsatz in Belgien

Bei einem Anti-Terror-Einsatz hat die belgische Polizei mehrere Wohnungen im Großraum Brüssel durchsucht und sieben Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen richteten sich gegen mutmaßliche dschihadistische Rückkehrer aus dem syrischen Bürgerkrieg, erklärte die Staatsanwaltschaft heute in Brüssel.

Die Durchsuchungen in acht Wohnungen in den Brüsseler Vororten Molenbeek, Schaerbeek, Anderlecht und Laeken stünden nicht im Zusammenhang mit den islamistischen Anschlägen in Brüssel im vergangenen März oder in Paris im November 2015, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Waffen oder Sprengstoff wurden demnach nicht gefunden.