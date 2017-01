Urteil: Mitteilung über E-Banking-Mailbox reicht nicht

Eine elektronische Nachricht in der E-Banking-Mailbox ist keine ausreichende Kundeninformation. Die BAWAG P.S.K. muss ihre Kunden zusätzlich per Brief oder E-Mail verständigen. Zu dieser Entscheidung gelangte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) geführten Verfahren.

