Russland erwartet keine schnelle Annäherung an USA

Russland geht nur von einer langsamen Annäherung an die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump aus. „Es ist klar, dass die Überwindung des Schadens, den Barack Obama in den russisch-amerikanischen Beziehungen angerichtet hat, Zeit und harte Arbeit braucht“, sagte Außenminister Sergej Lawrow heute der Agentur Interfax zufolge in Moskau.

Über einen möglichen „Neustart“ mit den Vereinigten Staaten mache sich die Regierung keine Illusionen. „Wir haben keine naiven Erwartungen“, sagte Lawrow.

Trump hatte bereits vor seiner Amtseinführung angekündigt, unter anderem bessere Beziehungen zu Moskau anzustreben. Das Verhältnis zwischen Russland und den USA ist so schlecht wie nie seit dem Ende des Kalten Krieges. „Wir wissen, dass Trump ein Meister darin ist, Deals zu machen. Aber (Russlands Präsident) Wladimir Putin kann auch gut verhandeln“, sagte Lawrow weiter.