Kanadierin überlebt sechs Tage ohne Lunge

Eine Frau hat in einem Krankenhaus in Kanada sechs Tage ohne ihre Lunge überlebt. Die Ärzte hätten im vergangenen April der damals 32-Jährigen ihre beiden schwer entzündeten Lungenflügel herausoperiert, teilte das Krankenhaus in Toronto heute bei einer Pressekonferenz mit.

Mit spezieller Technik, unter anderem einer Herz-Lungen-Maschine, sei die Frau aus Burlington in der Provinz Ontario dann sechs Tage am Leben gehalten worden, bevor eine Spenderlunge transplantiert werden konnte. Eine solche medizinische Prozedur habe es noch nie zuvor gegeben, hieß es vom Krankenhaus.