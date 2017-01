Wie SPÖ und ÖVP um weitere Zusammenarbeit ringen

Nach dem Krach verhandeln SPÖ und ÖVP am Abend. In der ZIB2 Liveberichte vom Bundeskanzleramt, im Studio analysieren die Meinungsforscherin Christina Matzka und der Politikberater Thomas Hofer.

Trumps Pläne gegen illegale Einwanderer

Der neue US-Präsident will mit dem Mauerbau an der Grenze zu Mexiko ernst machen. Kann er das rechtlich?

Russlands Abgeordnete für die „g’sunde Watschn“

Russlands Abgeordnetenhaus will mildere Strafen für Gewalt in Familien und weniger Einmischung in Familienangelegenheiten.

Vergrößert sich die Schere zwischen Arm und Reich?

In einzelnen Staaten schon, global gesehen aber nicht, sagt der Ökonom und Buchautor Branko Milanovic.

