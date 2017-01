Trump ordnet Bau von Mauer zu Mexiko an

US-Präsident Donald Trump hat mit einem Dekret den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko eingeleitet. Der US-Präsident unterzeichnete heute eine entsprechende Anordnung an das Heimatschutzministerium.

Der Bau der Mauer an der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko war eines von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen. In einem Interview mit dem Fernsehsender ABC News sagte der Präsident, der Mauerbau solle bereits innerhalb der nächsten Monate beginnen.

APA/AP/Pablo Martinez Monsivais

Trump will zudem Städten, die illegale Einwanderer vor der Abschiebung schützen, den Geldhahn zudrehen. Das Heimatschutzministerium soll prüfen, auf welche Weise ihnen Bundesmittel entzogen werden können. Zu diesen „Zufluchtsstädten“ zählen etwa Los Angeles, New York, Miami und San Francisco. Ihre Verwaltungen gehen nicht gegen Einwanderer ohne Papiere vor.

Trump überzeugt: Mexiko übermimmt Kosten

Die Milliardenkosten für den Grenzwall sollen nach Trumps Willen unterdessen von Mexiko übernommen werden. Die dortige Regierung sperrt sich jedoch dagegen. Deswegen sollen die Gelder aus der US-Staatskasse vorgeschossen werden. Trump beteuerte gleichwohl in dem TV-Interview, Mexiko werde zu „100 Prozent“ für die Kosten aufkommen. Die Form der mexikanischen Zahlung könne aber „vielleicht kompliziert“ sein.

„Beleidigung für Mexiko“

Angesichts von Trumps Mauerplänen wächst in Mexiko die Kritik am vorgesehenen Treffen des mexikanischen Staatschefs Enrique Pena Nieto mit seinem US-Kollegen. Politiker verschiedener Parteien forderten, das für kommende Woche avisierte Treffen abzusagen.

„Ich glaube, Pena sollte seinen Besuch in Washington absagen“, sagte der ehemalige Außenminister Jorge Castaneda im Radiosender Formula. Der einflussreiche Linkspolitiker Cuauhtemoc Cardenas sagte: „Ich finde, das Mindeste in dieser Situation wäre, den Besuch in den USA abzusagen und eine würdevolle Position für Mexiko zu suchen.“ Die frühere First Lady und mögliche Präsidentschaftskandidatin Margarita Zavala schrieb auf Twitter: „Die Ankündigung der Mauer vor dem Besuch von Pena Nieto ist eine Beleidigung für Mexiko. Man sollte den Besuch überdenken.“