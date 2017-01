Hartes Ringen in Koalition

Seit heute sitzen die Spitzen der Koalition im Bundeskanzleramt zusammen und ringen um ein neues Regierungsprogramm. Sollten SPÖ und ÖVP auf keinen gemeinsamen Nenner kommen, dann könnten Neuwahlen im Raum stehen. Wir schalten zu unserem Innenpolitikredakteur Jürgen Pettinger.

Kampf gegen Einwanderung

Der Bau einer Mauer zu Mexiko, das war eines der großen, zentralen Wahlversprechen von US-Präsident Donald Trump. Jetzt will er damit ernst machen. Der Baustart sei in einigen Monaten vorgesehen, kündigt Trump an. Wir fragen nach, ob US-Präsident Donald Trump völkerrechtlich so einfach gegen Einwanderer und Flüchtlinge vorgehen darf. Im Studio ist der Völkerrechtler Walter Obwexer.

