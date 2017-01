Frankreich: Schlagabtausch zwischen Hamon und Valls

Der französische Ex-Minister und Präsidentschaftskandidat Benoit Hamon hat in einer TV-Debatte sein Vorhaben eines Grundeinkommens für jeden Franzosen verteidigt. Der zum linken Flügel der Sozialisten gehörende Favorit bei der parteiinternen Vorwahl sprach sich gestern Abend zudem für eine Arbeitszeitverkürzung aus, die zwischen Sozialpartnern vereinbart werden sollte.

Der andere verbliebene Präsidentschaftsanwärter, Ex-Premier Manuel Valls, kritisierte die hohen Kosten von Hamons Projekten. „Es gibt ein Problem der Glaubwürdigkeit“, sagte er. Mit Blick auf das vorgeschlagene Grundeinkommen von 750 Euro pro Monat sagte Valls: „Das kostet 300, 400, 450 Milliarden Euro.“

Hamon hatte sich in der ersten Runde der Vorwahl am vergangenen Sonntag mit 36 Prozent der Stimmen überraschend deutlich durchgesetzt. Valls erreichte mit rund 31,5 Prozent nur den zweiten Platz. Die zweite Runde der Vorwahl der französischen Linken ist an diesem Sonntag geplant. Der Gewinner ist dann der Spitzenkandidat für die Präsidentenwahl, die im April und Mai geplant ist.

Justiz ermittelt im Fall Penelope Fillon

Die französische Justiz leitete unterdessen nach der Enthüllung über frühere Parlamentsjobs der Frau des konservativen Präsidentschaftskandidat Francois Fillon eine Voruntersuchung ein. Das gab die nationale Finanzstaatsanwaltschaft gestern bekannt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP meldete.

Die Zeitung „Le Parisien“ berichtete, die Untersuchung solle klären, ob Penelope Fillon tatsächlich Gegenleistungen erbracht oder ob es sich um eine Scheinbeschäftigung gehandelt habe.

Vorwürfe auch gegen Makron

Auch der mit der Bewegung „En Marche!“ als unabhängiger Kandidat antretende Emmanuel Macron muss sich gegen Vorwürfe wegen Ausgaben in seiner Zeit als Wirtschaftsminister wehren. „Ich habe die Regeln der Republik immer mit großer Sorgfalt eingehalten“, sagte er dem französischen Sender RTL.

Zuvor hatten Medien Auszüge aus einem Buch zweier Journalisten veröffentlicht, wonach Macron bis zu seinem Rücktritt als Wirtschaftsminister im vergangenen August bereits 80 Prozent seines Jahresbudgets für Repräsentationsausgaben verbraucht habe. Der Fraktionschef der Mitte-rechts-Partei UDI in der Nationalversammlung warf Macron daraufhin vor, damit seine Präsidentschaftskandidatur vorbereitet zu haben.