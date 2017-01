Fußball: Real Madrid scheitert im Cup

Real Madrid kann die Ambitionen auf das Double in Spanien ad acta legen. Die „Königlichen“, die in La Liga an der Tabellenspitze liegen, schieden gestern sensationell im Cupviertelfinale aus.

Für die Überraschung sorgte Celta Vigo. Nach dem 2:1-Erfolg in Bernabeau-Stadion ließ sich der Außenseiter auch im Rückspiel nicht bezwingen, obwohl Real in der Schlussphase noch einmal alles versuchte.

