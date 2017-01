Blatt: De Maiziere will Grenzkontrollen verlängern

Die dreimonatige Verlängerung der Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze bis Mai geht dem deutschen Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) einem Medienbericht zufolge offenbar nicht weit genug.

Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag-Ausgaben) berichteten, hält die deutsche Bundesregierung Kontrollen an den Binnengrenzen „voraussichtlich über Mitte 2017 hinaus“ für erforderlich.

Das gehe aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen im deutschen Bundestag hervor. Eine solche Verlängerung sei „angesichts der Gesamtlage“ notwendig, hieß es in der Antwort der deutschen Regierung. Die deutsche Bundespolizei stelle zudem „einen anhaltend hohen Migrationsdruck auf Europa“ fest. De Maiziere erwäge, an den Kontrollen sogar bis Jahresende festzuhalten, schreiben die Zeitungen.

Kommission: Bis Mitte Februar

Deutschland hatte wegen der hohen Flüchtlingszahlen im September 2015 als erstes Schengen-Land Kontrollen an der Grenze Bayerns zu Österreich eingeführt. Es folgten Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen mit eigenen Kontrollen an ihren Grenzen im Schengen-Raum, in dem normalerweise ungehindertes Reisen möglich ist.

Die Kommission hatte im November nochmals einer Verlängerung um drei Monate bis Mitte Februar zugestimmt und wollte danach die Kontrollen eigentlich beenden.