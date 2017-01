Wortkarge Parteichefs

Bis kurz vor Mitternacht haben SPÖ und ÖVP am Mittwoch ihre Krisengespräche fortgesetzt, die bis Freitag konkrete Pläne für den Rest der Legislaturperiode bringen und damit eine Neuwahl verhindern helfen sollen. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sagte in der Nacht, er glaube stets an die „menschliche Vernunft“, das gelte „auch für politische Parteien“. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) ortete eine „konstruktive“ Stimmung bei den Gesprächen. Ob das reicht, um den koalitionären Frieden wiederherzustellen, wollte allerdings keiner der beiden sagen.

