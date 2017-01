Verunfalltes Auto gerät auf A14 in Vollbrand

Mit einem völlig ausgebrannten Auto hat ein Unfall in der Nacht auf heute auf der Rheintalautobahn (A14) bei Nenzing in Vorarlberg geendet. Der 19-jährige Lenker gab gegenüber der Polizei an, dass er einem Tier ausweichen wollte. Er prallte gegen die Leitschiene.

