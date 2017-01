Tirol: Ermittlungsverfahren gegen Felipe eingestellt

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs gegen die Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) eingestellt. Ein Anwalt hatte die Politikerin in Zusammenhang mit dem Naturschutzverfahren zum Hotelprojekt am Obernberger See angezeigt.

