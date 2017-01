Grünes Licht für US-Mauerbau zu Mexiko

Bereits in den kommenden Monaten soll mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko begonnen werden. Das kündigte US-Präsident Donald Trump gestern an, nachdem er in Washington das Mammutprojekt per Dekret auf den Weg gebracht hatte.

Der umstrittene Bau einer Mauer an der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko war eines von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen. Trump kündigte zudem an, dass Mexiko zu „100 Prozent“ für die Kosten aufkommen werde. Im US-Nachbarland wird Trumps jüngster Schritt als „Beleidigung Mexikos“ kritisiert und die Absage eines geplanten bilateralen Treffens gefordert.

