Weiterer Millionär steigt in tschechische Politik ein

In Tschechien versucht ein weiterer Multimillionär sein Glück in der Politik: Der Unternehmer Pavel Sehnal will mit der wiederbelebten Demokratischen Bürgerallianz (ODA) liberal-konservative Wähler ansprechen. Die Urversion der Partei war jene Plattform, die die „Samtene Revolution“ 1989 trug und in den 90er Jahren mehrmals an Regierungen beteiligt war, hatte sich aber 2007 aufgelöst.

„Die Verwendung des bekannten Namens vereinfacht die Kommunikation mit den Bürgern sehr“, sagt Sehnal der Zeitung „Lidove noviny“ (Donnerstag-Ausgabe). Er wolle im Herbst an der Parlamentswahl teilnehmen. In ihrem Programm verspricht die ODA, die Unternehmenssteuern zu senken, Subventionen zurückzufahren und den Euro einzuführen.

„Modell Babis“ macht Schule

Sehnal hatte sein erstes Geld in der Privatisierung nach dem Ende des Sozialismus gemacht. Sein Vermögen wird auf mindestens 80 Millionen Euro geschätzt. Er betreibt einen Aquapark, ein Messegelände, eine Versicherung und mehrere Immobilienunternehmen.

Sehnal ist nicht der einzige Multimillionär in der tschechischen Politik: Der Glücksspielunternehmer Ivo Valenta unterstützt ein Bündnis aus Freiheitlichen und der Partei der Selbstständigen. Der Großunternehmer Andrej Babis ist seit 2014 Finanzminister und liegt mit seiner liberal-populistischen Partei ANO in Wahlumfragen vorne.