VKI kritisiert magere Erträge beim Bausparen

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) übt heftige Kritik an den aktuellen Bausparzinsen. Bausparen sei „lahm in jeder Hinsicht“. Die Nettorendite liege unter der Inflation, man könne „förmlich zusehen, wie das eigene Ersparte Jahr für Jahr weniger wert wird“, so die Konsumentenschützer.

