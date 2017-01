Neue Erkenntnisse in Tiroler Mordfall Lucile

Ein Tötungsdelikt an einer 27-jährigen Joggerin in Deutschland könnte in einem Tatzusammenhang mit dem Mord an der 20-jährigen Studentin Lucile in Kufstein (Tirol) stehen. Davon gehen die Ermittler nach aktuellem Stand aus.

