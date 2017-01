27 Kinder sterben wegen strengen Winters in Afghanistan

Durch heftigen Schneefall und Eiseskälte sind in einem entlegenen Gebiet im Norden Afghanistans 27 kleine Kinder ums Leben gekommen. Die Kinder seien in den vergangenen drei Tagen gestorben und alle jünger als fünf Jahre gewesen, sagte der Gouverneur des Bezirks Darsaab in der Provinz Dschawsdschan, Rahmatullah Haschar, heute der Nachrichtenagentur AFP.

Von Hilfe abgeschnitten

Die Region sei wegen des Schnees weiterhin von medizinischer Hilfe abgeschnitten, sagte der Bezirksgouverneur. Daher könne die Zahl der Todesopfer noch steigen.

In Afghanistan sterben jeden Winter durch starken Schneefall und Lawinen zahlreiche Menschen. 2015 waren durch Lawinen landesweit etwa 300 Menschen ums Leben gekommen. Bei Rettungseinsätzen nach derartigen Katastrophen fehlt es in Afghanistan oft an geeignetem Gerät.

Kaschmir: Sechs tote Soldaten durch Lawine

Auch in der indischen Kaschmir-Region ereignete sich gestern ein Lawinenunglück, bei dem ein Armeestützpunkt sowie eine Patrouille verschüttet wurden. Dabei seien sechs indische Soldaten ums Leben gekommen, teilte die Armee heute mit. Mehrere Soldaten würden noch vermisst.

Ebenfalls gestern waren vier Mitglieder einer Familie sowie ein Soldat durch Lawinen getötet worden. In der Kaschmir-Region herrscht derzeit der strengste Winter seit Jahrzehnten. Meteorologen sagten für die kommenden Tage weiteren Schneefall voraus.