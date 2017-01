Hollande-„Kater“ nutzt linkem Kandidaten

Nach der glücklosen Ära Francois Hollande sorgt bei Frankreichs Sozialisten ein linker Parteirebell für Rumoren. Benoit Hamon fuhr in der ersten Vorwahlrunde für die Präsidentschaftskandidatur mit 36 Prozent der Stimmen einen Überraschungssieg ein und landete damit vor dem Favoriten, dem politischen Routinier Manuel Valls. Sein Rezept: ein Wahlprogramm, das so weit links ist, dass es in Frankreichs Politlandschaft als utopisch gehandelt wird. Hamon könnte am Sonntag zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden und die Sozialisten damit in zwei Lager spalten.

