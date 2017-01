Leiterin für Haus der Geschichte präsentiert

Monika Sommer-Sieghart wird die erste Direktorin des künftigen Hauses der Geschichte Österreichs (HGÖ). Johanna Rachinger, Generaldirektorin der zuständigen Nationalbibliothek, präsentierte die 42-jährige Historikerin heute. Sie wird ihren Posten am 13. Februar antreten und soll sicherstellen, dass die redimensionierte Institution in der Neuen Burg am Heldenplatz 2018 öffnet.

Mehr dazu in science.ORF.at