„Brexit“: Warten auf britischen Gesetzesentwurf

Die britische Regierung will heute einen Gesetzesentwurf für die formelle EU-Austrittserklärung des Landes ins Parlament einbringen. Das britische Parlament soll dann kommende Woche mit den Beratungen über den „Brexit“-Antrag beginnen.

Wie aus einer heute im britischen Unterhaus vorgelesenen Erklärung hervorgeht, sollen die Abgeordneten am Dienstag und Mittwoch erstmals über einen Gesetzesentwurf beraten, mit dem die Regierung ermächtigt werden soll, bei der EU den formellen Antrag zum Austritt nach Artikel 50 des EU-Vertrages zu stellen. Anschließend werde von 6. bis 8. Februar in den Parlamentsausschüssen über den Entwurf beraten.

Das Oberste Gericht Großbritanniens hatte am Dienstag entschieden, dass der Antrag zum „Brexit“ vom Parlament gebilligt werden muss. Die oppositionelle Labour Party hat bereits angekündigt, sie werde sich nicht gegen den im Referendum zum Ausdruck gekommenen Volkswillen stellen. Eine knappe Mehrheit der Briten hatte im Juni vergangenen Jahres für den EU-Austritt gestimmt. May will den Antrag zum EU-Austritt spätestens bis Ende März stellen.