Fußball: Machbares Los für ÖFB-U21-Team

In der Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2019 in Italien bekommt es Österreichs Auswahl in Gruppe 7 mit Serbien, Russland, Mazedonien, Armenien und Premierenteilnehmer Gibraltar zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon. Teamchef Werner Gregoritsch zeigte sich vorsichtig optimistisch.

Mehr dazu in sport.ORF.at