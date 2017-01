Fußball: Real Madrid vom Rekord in die Krise

Das überraschende Viertelfinal-Aus in der Copa del Rey hat Real Madrid hart getroffen. Das in dieser Saison zum Ziel ausgegebene Triple ist nicht mehr zu erreichen. Und für Trainer Zinedine Zidane ist es überdies das erste Negativerlebnis als Coach der „Königlichen“. Zum ersten Mal musste sich der Welt- und Europameister mit dem „Weißen Balett“ in einem K.-o.-Bewerb vorzeitig verabschieden.

Mehr dazu in sport.ORF.at