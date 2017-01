Mahnungen zu Holocaust-Gedenktag

Der internationale Holocaust-Gedenktag morgen hat auch in der Antrittsrede des neuen Bundespräsidenten heute im Parlament Niederschlag gefunden: Alexander Van der Bellen sprach dabei von der dunkelsten Seite österreichischer Geschichte.

Millionen Menschen seien in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet worden, so der neue Bundespräsident - „Österreicher gehörten zu den Opfern, aber auch zu den Tätern“. Wenige der Geflüchteten seien zudem eingeladen worden zurückzukommen.

Schieder: Gedenken an Opfer wachhalten

„Es ist unsere Pflicht, gegen das Vergessen des größten Verbrechens der Menschheit anzukämpfen und das schmerzliche Erinnern und das Gedenken an die Opfer wachzuhalten“, sagte SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. Gedenken dürfe Schieder zufolge nicht bloß ein Akt der Trauer, sondern müsse auch ein deutliches Zeichen gegen das Wiederaufleben von Faschismus, Nationalismus und Rassismus sein.

Lopatka: Gegen das Vergessen kämpfen

ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka meinte in einer Aussendung: „Die millionenfachen Opfer des Holocaust müssen uns stete Mahnung und Auftrag dafür sein, entschieden für eine Kultur des Erinnerns und gegen das Vergessen zu kämpfen.“ Es sei Verpflichtung und Verantwortung, alles zu tun, „damit Verfolgung, Terror und die Gräuel des NS-Regimes nie wieder passieren“.

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“

Antisemitismus sei „ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für das es kein Verständnis oder beschönigende Worte geben dürfe“, teilte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in einer Aussendung mit. Gerade Österreich trage hier aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung.

„Rechtsruck darf Gesellschaft nicht spalten“

„Angesichts des Rechtsrucks in Europa und in der Welt wird unsere politische Verantwortung noch größer, unermüdlich an die unheilvollen Folgen des Spaltens und Hetzens zu erinnern", teilte Grünen-Chefin Eva Glawischnig per Aussendung mit. Mit Ari Rath sei kürzlich „ein wichtiger Mahner und Erinnerer von uns gegangen, seine Arbeit und Mission müssen wir fortsetzen“, wie Glawischnig zudem sagte.

NEOS: Unsägliches Gedankengut

„Mit dem Gedenken an die Opfer und Überlebenden zeigen wir nicht nur unser tiefes Mitgefühl, sondern setzen auch ein Zeichen gegenüber all denjenigen, die es nach wie vor nicht schaffen, das unsägliche Gedankengut der Nationalsozialisten abzulegen“, so NEOS-Klubobmann Matthias Strolz.

„Der Holocaust-Gedenktag ist vor allem wichtig für folgende Generationen“, sagte Robert Lugar, Klubobmann des Team Stronach. Auch für ihn dürfen sich solche Verbrechen nie mehr wiederholen: „Aus dieser dunklen Vergangenheit müssen wir alle für die Zukunft lernen.“