May will sich Ermächtigung holen

Die britische Regierung hat am Donnerstag dem Parlament ihren - durch ein Höchstgerichtsurteil notwendig gewordenen - Gesetzesentwurf zum „Brexit“ vorgelegt. Er ist nur 130 Wörter lang. Premierministerin Theresa May darf „die Absicht des Vereinigten Königreichs zum Austritt aus der EU gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union bekanntgeben“, heißt es darin. Nun ist das britische Parlament am Zug: Die Regierung hofft auf ein rasches Durchwinken und den Verzicht auf lange Debatten.

