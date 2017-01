Sicherheitszonen: Trump kündigt Syrien-Vorstoß an

Der neue US-Präsident Donald Trump strebt Sicherheitszonen für Flüchtlinge in Syrien an. Das sagte Trump in einem Interview mit dem Sender ABC News. Ein Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin zeigte sich überrascht: Der Vorstoß sei mit der Regierung in Moskau nicht abgesprochen.

Im Entwurf eines Erlasses, den Trump in den kommenden Tagen unterzeichnen will, werden das Außen- und das Verteidigungsministerium angewiesen, binnen 90 Tagen Pläne für Sicherheitszonen zu erstellen.

In dem Dokument, in das die Nachrichtenagentur Reuters Einsicht hatte, ist von der Schaffung „sicherer Gebiete in Syrien und der umliegenden Region“ die Rede. Der Entwurf enthalte allerdings noch keine Angaben darüber, wie und wo genau solche Sicherheitszonen errichtet werden sollen.

Türkei wartet auf konkrete Vorschläge

In einer ersten Reaktion zeigte sich der NATO-Verbündete Türkei zurückhaltend. Man wolle die konkreten Vorschläge abwarten, erklärte das Außenministerium. Katar begrüßte den Vorstoß und sprach sich zudem für die Einrichtung von Flugverbotszonen aus.

„Waterboarding“: NATO verweist auf Völkerrecht

Für Aufsehen sorgte Trump zuvor unterdessen mit positiven Äußerungen zur umstrittenen Verhörmethode des „Waterboarding“. „Ich finde, dass es funktioniert“, sagte Trump gegenüber ABC. Er werde sich in dieser Frage auf den Rat von CIA-Chef Mike Pompeo und Verteidigungsminister James Mattis verlassen. „Wenn sie es nicht tun wollen, ist das in Ordnung. Wenn sie es tun wollen, dann werde ich auf dieses Ziel hinarbeiten“, sagte Trump.

Beim „Waterboarding“ wird ein Ertränken der verhörten Person simuliert. Die Methode wird von Menschenrechtlern und vielen Parlamentariern als Folter abgelehnt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekannte sich nach den Trump-Aussagen ausdrücklich zur strikten Einhaltung des Völkerrechts, das derartige Gewaltmethoden verbietet.

Trump bringt Mauer zu Mexiko auf den Weg

Grünes Licht gibt es von Trump mittlerweile für ein weiteres umstrittenes Vorhaben: Bereits in den kommenden Monaten soll mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko begonnen werden. Das kündigte Trump gestern an, nachdem er in Washington das Mammutprojekt per Dekret auf den Weg gebracht hatte.

