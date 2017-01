Formel 1: Brawn hofft auf Leicester-Effekt

Was im englischen Fußball möglich ist, soll auch in der Formel 1 möglich sein. Zumindest, wenn es nach den Träumen des neuen Sportdirektors Ross Brawn geht. Der Brite hofft, dass es ein kleines Formel-1-Team einmal Leicester City nachmachen kann, das im vergangenen Jahr die Premier League im Fußball gewann. Bis es so weit ist, muss freilich noch einiges passieren.

