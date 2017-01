Kroatien will faschistische Vergangenheit aufarbeiten

Nachdem der Faschismus in Kroatien zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges in den vergangenen Monaten immer wieder beschönigt und sogar gerechtfertigt worden ist, will die Regierung die Geschichte aufarbeiten.

„Wir werden das (faschistische) Ustascha-Regime, das zahlreiche Verbrechen begangen hat, klar verurteilen“, kündigte der neue Regierungschef Andrej Plenkovic heute in Zagreb an: „Diese Diskussion ist niemals grundsätzlich geführt worden.“

Der Ustascha-Staat war ein Verbündeter von Hitler-Deutschland und ist für schwere Kriegsverbrechen vor allem an Serben verantwortlich. In der Vergangenheit war Kroatien immer wieder bestraft worden, weil bei Fußballspielen faschistische Parolen aus dieser Zeit skandiert worden waren.