Schauspielerin Alidoosti boykottiert Oscar-Gala

قانون منع ایرانیان و شش کشور دیگر از ورود به امریکا، حتی اگر موقتی باشد تبعیض آمیز است و غیرقابل پذیرش. نمیدانم این منع شامل وقایع فرهنگی هم خواهد شد یا نه، اما اگر یک درصد هم نشود، من برای شرکت در مراسم #اسکار به این کشور سفر نخواهم کرد. Trump's visa ban for Iranians and others is a racist move and unacceptable. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest.

A photo posted by Taraneh Alidoosti (@taraneh_alidoosti) on Jan 26, 2017 at 3:36am PST