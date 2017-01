Gasexplosion in Wien: 55-Jähriger festgenommen

Nach der Gasexplosion in einem Wohnhaus in Wien-Hernals, bei der heute Früh ein 64-jähriger Hausverwalter getötet und drei weitere Personen schwer verletzt wurden, ist über den 55-jährigen Wohnungsmieter in einem Krankenhaus die Festnahme ausgesprochen worden. Es gilt als möglich, dass er die Explosion in dem Wohnhaus in der Hernalser Hauptstraße vorsätzlich herbeigeführt hat.

