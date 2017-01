Großbritannien erwägt Kehrtwende in Syrien-Politik

Die britische Regierung erwägt eine Kehrtwende in ihrer Syrien-Politik: Außenminister Boris Johnson sagte heute im Oberhaus des Parlaments in London, er könne sich vorstellen, ebenso wie Russland den Verbleib des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad im Amt anzuerkennen. Assads Rücktritt werde immer wieder gefordert, sei aber bisher nicht erreicht worden, sagte Johnson.

„Ich sehe die Unannehmlichkeiten und die Risiken einer völligen Kehrtwende, die darin besteht, die Russen und Assad zu unterstützen. Aber ich muss auch realistisch die Tatsache sehen, dass wir unsere Herangehensweise ändern müssen“, sagte Johnson im House of Lords.

Johnson schlug Neuwahlen in Syrien unter der Aufsicht der Vereinten Nationen vor. Das wäre „ein Weg, um voranzukommen“, sagte er. Die Frage, ob das bedeuten würde, dass Assad selbst bei Wahlen antreten könnte, beanwortete der Außenminister mit „Ja“. Bisher hatte die britische Regierung den Rückzug Assads als Bedingung für eine Beilegung des seit März 2011 andauernden Syrien-Konflikts genannt. Das fordern auch andere westliche Staaten und die syrische Opposition.

Trump für Sicherheitszonen

Der neue US-Präsident Donald Trump strebt unterdessen Sicherheitszonen für Flüchtlinge in Syrien an. Das sagte Trump in einem Interview mit dem Sender ABC News. Ein Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin zeigte sich überrascht: Der Vorstoß sei mit der Regierung in Moskau nicht abgesprochen.

Im Entwurf eines Erlasses, den Trump in den kommenden Tagen unterzeichnen will, werden das Außen- und das Verteidigungsministerium angewiesen, binnen 90 Tagen Pläne für Sicherheitszonen zu erstellen.

In dem Dokument, in das die Nachrichtenagentur Reuters Einsicht hatte, ist von der Schaffung „sicherer Gebiete in Syrien und der umliegenden Region“ die Rede. Der Entwurf enthalte allerdings noch keine Angaben darüber, wie und wo genau solche Sicherheitszonen errichtet werden sollen.

Türkei wartet auf konkrete Vorschläge

In einer ersten Reaktion zeigte sich der NATO-Verbündete Türkei zurückhaltend. Man wolle die konkreten Vorschläge abwarten, erklärte das Außenministerium. Katar begrüßte den Vorstoß und sprach sich zudem für die Einrichtung von Flugverbotszonen aus.