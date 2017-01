Tennis: Federer zurück in Grand-Slam-Finale

Die lebende Legende Roger Federer steht nach eineinhalb Jahren wieder im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Im Halbfinale der Australian Open in Melbourne setzte sich der 35-Jährige am Donnerstag im Schweizer Duell mit Stan Wawrinka in fünf Sätzen durch. Federer, der „down under“ erstmals seit 2010 ins Endspiel einzog, wartet dort auf Rafael Nadal oder Grigor Dimitrow.

Mehr dazu in sport.ORF.at