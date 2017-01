Ringen um Regierungsprogramm - Anton Pelinka im Studio

Die Sozialpartner zeigen sich am Abend optimistisch, dass die Regierungskrise gelöst werden kann. Worüber wird verhandelt, und worauf hat man sich schon geeinigt? Die ZIB24 schaltet zu Reporter Jürgen Pettinger vor das Bundeskanzleramt, und im Studio analysiert der Politologe Anton Pelinka.

Österreich - Van der Bellen will Präsident für alle sein

Österreich hat einen neuen Bundespräsidenten. Alexander Van der Bellen hat heute nach seiner Angelobung die Amtsräume in der Präsidentschaftskanzlei bezogen. Wie will er die Gräben zwischen rechts und links schließen? Auch darüber diskutiert Lisa Gadenstätter in der ZIB24 mit dem Politologen Anton Pelinka.

Wahlkampf in Frankreich - Skandal um Fillons Ehefrau

Der konservative französische Präsidentschaftskandidat Francois Fillon will jetzt gegen Berichte über die angebliche Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau juristisch vorgehen, sagte er am Abend in einem Fernsehinterview. Fillon galt bisher als klarer Favorit bei der anstehenden Präsidentschaftswahl.

