Jobaffäre in Frankreich: Fillon will Medien klagen

Der französische Präsidentschaftskandidat Francois Fillon will gegen Berichte über die angebliche Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau juristisch vorgehen. Er werde Klage gegen die „Zeitungen einreichen, die behaupten, dass meine Frau eine fiktive Anstellung hatte“, sagte Fillon gestern Abend dem Sender TF1.

Penelope Fillon habe „immer für mich gearbeitet“, sagte der Konservative. Das sei legal und „total transparent“ gewesen. Als seine parlamentarische Assistentin habe sie unter anderem seine Reden korrigiert und ihn bei Demonstrationen vertreten, sagte Fillon.

Seine Ehefrau habe das seit 1981 getan - unentgeltlich, wie Fillon betonte. Als dann 1997 ein Mitarbeiter gegangen sei, habe er seine Frau angestellt. Auf die Frage, warum seine Frau erst kürzlich erklärt hatte, mit der Politik nichts zu tun zu haben, sagte Fillon, sie habe damit ausdrücken wollen, „dass sie nicht in der ersten Reihe stand“.

Großzügiges Gehalt aus Staatsgeldern

Die französische Wochenzeitung „Le Canard Enchaine“ hatte zuvor berichtet, der konservative Präsidentschaftsfavorit habe seine Ehefrau in seiner Zeit als Abgeordneter als parlamentarische Mitarbeiterin beschäftigt. Als Assistentin ihres Mannes und seines Nachfolgers in der Nationalversammlung soll Penelope Fillon über die Jahre rund 500.000 Euro an Staatsgeldern bekommen haben - ohne tatsächlich gearbeitet zu haben.

Die nationale Finanzstaatsanwaltschaft eröffnete daraufhin Vorermittlungen wegen des Verdachts der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Fillon ist durch die Enthüllungen massiv unter Druck geraten. Der Imageschaden dürfte gewaltig sein, selbst wenn die Beschäftigung seiner Ehefrau regelkonform war.

Der frühere Premierminister galt bisher als klarer Favorit bei der anstehenden Präsidentschaftswahl: Bisherigen Umfragen zufolge dürfte er zusammen mit der Rechtsextremen Marine Le Pen in die Stichwahl im Mai einziehen und dort gewinnen.