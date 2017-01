„Konsens“ und „gute Stimmung“ bei Regierungsgesprächen

SPÖ und ÖVP sind einander bei den Verhandlungen zur Überarbeitung des Regierungsprogramms gestern Abend in etlichen Themenbereichen näher gekommen. Konsens herrschte beim Thema Sicherheit, Annäherung gab es in Wirtschaftsfragen, zwei Themen wurden an die Sozialpartner ausgelagert.

„Es gibt einen guten Weg. Wir haben sehr viel erledigt und vieles außer Streit stellen können“, meinte etwa Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) nach der Verhandlungsrunde zum Themenkomplex Sicherheit im Bundeskanzleramt. „Ich denke, wir kommen zu einem vernünftigen Kompromiss“, erklärte Sobotka.

„Basis an Konsens“

„Äußerst konstruktiv“ und „sehr erfolgreich“ fand es Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP). „Aus meiner Sicht gibt es eine große Basis an Konsens“, sagte auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ). Details zu den Ergebnissen wollte man aber der Regierungsspitze vorbehalten. „Es gibt ja noch einige andere Arbeitsgruppen, das wird morgen oder übermorgen präsentiert“, erklärte Doskozil. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) sprach von „guter Stimmung“.

Da die Gespräche über den Sicherheitsbereich über zwei Stunden dauerten und der Zeitplan dadurch in Verzug geriet, wollte man in der Nacht nur noch Integration sowie Arbeitsmarkt und Wirtschaft verhandeln. Die weiteren Fachministergespräche sowie eine Runde mit den Klubobleuten von SPÖ und ÖVP finden heute in der Früh ab 10.00 Uhr statt.

Dichter Gesprächsmarathon geplant

Danach setzt die Sechserrunde mit Bundeskanzler Christian Kern, Kulturminister und Regierungskoordinator Thomas Drozda und Klubobmann Andreas Schieder auf SPÖ-Seite sowie Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Finanzminister Hans Jörg Schelling sowie Staatssekretär und Regierungskoordinator Harald Mahrer auf ÖVP-Seite die Gespräche fort.

Einigen sich SPÖ und ÖVP auf ein Gesamtpaket zum Update des Regierungsprogramms, könnten Kanzler Kern und Vizekanzler Mitterlehner noch in den kommenden Tagen eine umfangreiche Punktation zu den Ergebnissen mit Zielen und Zeitplan präsentieren, war aus Regierungskreisen zu hören.