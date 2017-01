Skispringen: Kraft und Co. suchen „Leichtigkeit“

Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen in Zakopane und dem Ausfall von Topspringer Stefan Kraft hofft das Team des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) auf die Trendwende bei den beiden Bewerben am Wochenende in Willingen. „Wir müssen schauen, dass wir den Ballast wieder wegkriegen und mit Leichtigkeit Skispringen anfangen“, sagte ÖSV-Coach Heinz Kuttin. Gregor Schlierenzauer, der erneut in die Qualifikation (Freitag) muss, hofft in Deutschland auf eine allmähliche Rückkehr zu alter Stärke.

Mehr dazu in sport.ORF.at